У квітковій сукні з декольте: французька топмодель Сінді Бруна на вечірці Леді Гаги

Для заходу вона обрала дуже ніжне вбрання із легкої тканини.

Зірка паризького подіуму прибула до Лос-Анджелесу, щоб відвідати гламурний захід — вечірку, присвячену запуску лімітованого елітного шампанського з колаборації співачки Леді Гаги та бренду Dom Pérignon.

На заході модель з'явилася у довгій легкій сукні з принтом у вигляді орхідей і з глибоким декольте, яке прикрашало велике каміння.

Макіяж у Сінді був досить лаконічним, а ось своє розкішне кучеряве волосся вона випрямила. Із прикрас на моделі був лише масивний механічний годинник.

Сінді Бруна / Фото: Getty Images

Сама ж Гага з'явилася на своїй вечірці у повністю чорному луку, який для неї створила студія Topo Studio.

Леді Гага / Фото: Getty Images

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