У квітковій сукні з декольте та рюшами: Елізабет Герлі продемонструвала романтичний образ

Елізабет Герлі опублікувала в Instagram селфі, на яких вона постала у дуже милому образі.

Елізабет Герлі / Фото: Instagram Елізабет Герлі

Акторка позувала у романтичній чорній сукні з квітковим червоно-зеленим принтом і рюшами. Вбрання мало сексуальне декольте.

Елізабет Герлі / Фото: Instagram Елізабет Герлі

Аутфіт Герлі доповнила укладанням із локонами і макіяжем смокі-айс, а губи вона нафарбувала прозорим блиском. У вухах зірки були сережки-кільця, а на шиї – кулон у вигляді серця на делікатному ланцюжку.

Елізабет Герлі / Фото: Instagram Елізабет Герлі

Нагадаємо, Елізабет Герлі у рожевому костюмі і атласному топі з'явилася на дискусії компанії Estée Lauder Companies на тему раку молочної залози.

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