У квітковій сукні з декольте та рюшами: Елізабет Герлі продемонструвала романтичний образ

Акторка показала фоловерам свій новий красивий лук.
Елізабет Герлі опублікувала в Instagram селфі, на яких вона постала у дуже милому образі.
Акторка позувала у романтичній чорній сукні з квітковим червоно-зеленим принтом і рюшами. Вбрання мало сексуальне декольте.
Аутфіт Герлі доповнила укладанням із локонами і макіяжем смокі-айс, а губи вона нафарбувала прозорим блиском. У вухах зірки були сережки-кільця, а на шиї – кулон у вигляді серця на делікатному ланцюжку.
Нагадаємо, Елізабет Герлі у рожевому костюмі і атласному топі з'явилася на дискусії компанії Estée Lauder Companies на тему раку молочної залози.
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