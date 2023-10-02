У квітковій сукні з глибоким декольте: Дженніфер Лопес сяяла на світській церемонії

54-річна Дженніфер Лопес вийшла на сцену під час 5-ї церемонії вручення премії Daytime Beauty Awards, присвяченої науці про красу, здоров'я та добробут, яка відбулася в комплексі Тагліан.

На світському заході Лопес сяяла у сукні з пишною спідницею та квітковим принтом Bach Mai Resort 2023 з глибоким V-подібним вирізом на декольте та великим квітковим принтом, а в руках тримала яскравий рожевий клатч Rodo та взута була у рожеві гостроносі босоніжки на шпильках.

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Волосся Джен зібрала в низький пучок, зробила макіяж з акцентом на очі та яскраві губи, одягла сережки з камінням та каблучку з таким самим великим каменем на пальці та зробила нюдовий манікюр. Знаменитість мала просто розкішний вигляд.

Джей Ло вручила нагороду за визначні досягнення у фітнесі своїй давній фітнестренерці з Лос-Анджелеса - Трейсі Андерсон.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

"Трейсі Андерсон виділяється як оригінальний творець, чиї методи та відданість своєму ремеслу допомагають їй залишатися на вершині", — сказала Лопес у своїй промові. "У цьому методі немає ніякого божевілля — лише 25 років чистої відданості своїм клієнтам та здоров'ю".

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Серед її клієнтів такі зірки, як Олівія Вайлд, Гвінет Пелтроу та Вікторія Бекхем.

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