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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
155
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2 хв

У квітковій сукні з казковими рукавами: Флоренс П’ю зачарувала ніжним образом

Тренд на так звані «голі сукні» не втрачає популярності серед знаменитостей.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Флоренс П'ю

Флоренс П'ю / © Associated Press

Акторка Флоренс П’ю привернула увагу своїм креативним і одночасно вишуканим образом, який обрала для прем’єри фільму «Клара і Сонце» в Лондоні. Вона з’явилася на червоній доріжці в ефектній прозорій сітчастій сукні від Rodarte з квітковою вишивкою.

Флоренс П’ю / © Associated Press

Флоренс П’ю / © Associated Press

Це було вбрання ніжно-блакитного відтінку з об’ємними казковими рукавами та виразним силуетом. Сукня ідеально підходила зірці і пасувала її фігурі та чудопо поєдналася з аксесуарами, зокрема прикрасами, взуттям та іншими деталями луку — зачіскою і макіяжем.

Флоренс П’ю / © Associated Press

Флоренс П’ю / © Associated Press

Те що сукня було настільки прозорою для Флоренс не проблема, адже вона давно не боїться експериментувати з трендом на так звані «голі сукні». Один із найгучніших її виходів відбувся в липні 2022 року на показі Valentino Haute Couture, де акторка з’явилася в рожевій прозорій сукні. Образ тоді викликав хвилю критики, на яку П’ю відповіла в інтерв’ю для Harper’s Bazaar, опублікованому наступного місяця. Вона наголосила, що почувалася комфортно у своєму тілі й не бачила проблеми в тому, щоб демонструвати його.

«Я не соромилася своїх невеликих грудей. І те, що я почувалася комфортно, показуючи їх, розлютило людей», — сказала акторка.

«Клара і сонце» — це науково-фантастичний фільм-антиутопія режисера Тайки Вайтіті за сценарієм Дахві Валлера, заснований на однойменному романі Кадзуо Ішіґуро 2021 року. У картині головні ролі виконали акторки Дженна Ортега та Емі Адамс. Однією із найгучніших екранізацій Ішіґуро також є картина «Не відпускай мене», у якій головні ролі виконали Кері Малліган, Ендрю Гарфілд та Кіра Найтлі.

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