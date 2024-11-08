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У квітковій сукні з оголеними плечима: учасниця "Холостяка-13" прийшла на побачення у романтичному образі

У квітковій сукні з оголеними плечима: учасниця "Холостяка-13" прийшла на побачення у романтичному образі

У квітковій сукні з оголеними плечима: учасниця "Холостяка-13" прийшла на побачення у романтичному образі

Instagram holostyakstb

Учасниця Аліна у ніжній асиметричній сукні з'явилася на побаченні у Дендропарку.

У другому випуску реалітішоу "Холостяк-13" його головний герой – Олександр "Терен" Будько – мав групове побачення з дівчатами. Воно відбулося на Київщині у дендрологічному парку.

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Учасниця Аліна обрала для цього побачення романтичний образ. На ній була асиметрична біла сукня з дрібним блакитним квітковим принтом, білими ґудзиками, оголеними плечима і рюшами.

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У неї був гладкий пучок, макіяж із шоколадною помадою, перлинні сережки-пусети у вухах, кольє з підвіскою і ланцюжком на шиї, а також годинник і браслет на руці.

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Наприкінці побачення Олександ із трьох дівчат вручив червону троянду саме їй, бо йому сподобалась легкість у спілкуванні з нею.

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