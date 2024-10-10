У квітковій сукні з пікантним декольте: Елізабет Герлі сходила до ресторану

Елізабет Герлі відвідала вечерю Pink Ribbon бренду Estee Lauder у рамках кампанії по боротьбі з раком грудей у ресторані Luca у Лондоні.

59-річна акторка Елізабет Герлі, яка від 1996 року є послом кампанії Estée Lauder по боротьбі з раком грудей, приголомшила всіх своєю гарною рожевою сукнею з пікантним декольте. Вбрання було ніжно-рожевого кольору з глибоким вирізом на грудях і короткими рукавами. Сукня чудово сиділа на фігурі зірки, а поєднувала її Герлі з рожевими босоніжками на платформі та підборах, тонким ланцюжком з кулоном у вигляді серця на шиї та сережками з діамантами у вухах.

Акторка розпустила волосся і зробила гарне укладання, а на її обличчі був виразний макіяж.

Елізабет Герлі / Фото: Getty Images

Приєднавшись до кампанії майже три десятиліття тому, Елізабет продовжує підтримувати її і відкрито говорити про рак грудей, щоб допомогти зібрати кошти по всьому світу для пошуку ліків.

Нагадаємо, нещодавно ми милувалися образом Ліз Герлі в рожевій плісованій сукні довжини міді, коли вона приїжджала до Нью-Йорка.

Елізабет Герлі / Фото: Getty Images

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