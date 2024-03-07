У квітковій сукні з пікантним декольте: Катерина Бужинська в елегантному образі отримала нагороду

Катерина Бужинська отримала міжнародну нагороду "Свята Софія" за активну громадську діяльність, вагомий особистий внесок у розвиток української культури і мистецтва.

Радісною новиною вона поділилася з підписниками в Instagram.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

"Мала честь отримати нагороду від Міжнародного громадського об’єднання "Асамблеї ділових кіл". За визначні заслуги перед Україною мене удостоєно Орденом Святої Софії.

Я дуже вдячна за таку високу оцінку творчості та нагороду. Буду надалі робити все для культурного розвитку нашої України та її Перемоги!" – написала у дописі артистка.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Отримати нагороду Катерина вийшла в елегантному образі. На ній була квіткова обтисла сукня, розшита паєтками, з пікантним декольте і чорними рюшами.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Свій аутфіт Бужинська доповнила високим хвостом, вечірнім макіяжем і розкішними сережками.

Нагадаємо, Катерина Бужинська презентувала кліп на її дуетну пісню з Михайлом Грицканом – "Обіцяю", в якому вона продемонструвала кокетливий червоно-чорний лук.

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