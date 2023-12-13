У квітковій сукні з пікантним декольте: Пенелопа Крус сяяла на прем'єрі фільму

Пенелопа сяяла на доріжці разом із колегами за фільмом — Адамом Драйвером та Шейлін Вудлі.

У біографічному фільмі Драйвер грає ікону гоночного автомобіля Енцо Феррарі, італійського засновника автовиробника.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

У фільмі розповідається про життя Енцо 1957 року, коли він готує свою компанію до участі у знаменитих автоспортивних перегонах на 1000 миль, що проводяться на відкритій дорозі.

49-річна Пенелопа була цього вечора у гарній чорній сукні, прикрашеній яскравим квітковим принтом з кутюрної колекції Chanel 2023. Зірка зробила макіяж у теплих відтінках, розпустила та вирівняла довге волосся та доповнила образ золотими прикрасами – сережками, браслетами та каблучками.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

32-річна Шейлін Вудлі була в пісочно-коричневому светрі з високою горловиною та максіспідниці, розшитій бісером та камінням. На шиї акторка мала кілька золотих ланцюжків, волосся розпущене, а на обличчі макіяж з яскравою помадою на губах.

Патрік Демпсі, Шейлін Вудлі, Майкл Манн, Адам Драйвер, Пенелопа Крус та Габріель Леоне / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше на заході в Нью-Йорку, Пенелопа Крус з'явилася у довгій сукні зі шлейфом від Chanel із колекції осінь-зима 2023. Показ фільму "Феррарі" відбувся в рамках 61-го Нью-Йоркського кінофестивалю.

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