У квітковій сукні з пікантним декольте та високим розрізом: романтичний образ Маші Єфросиніної

Телеведуча і стрункою фігурою похизувалася, і гарними ногами.
Маша Єфросиніна продемонструвала фоловерам в Instagram свій новий романтичний образ. Позувала вона перед об'єктивом фотографині Соні Плакидюк.
"Коли одягають та фотографують подруги. Фото за п'ять хвилин", — підписала знімки ведуча.
На Маші була довга чорна сукня з квітковим принтом, пікантним декольте і рукавами-ліхтариками. Воно ідеально сиділо на її витонченій фігурі.
Вбрання мало високий розріз, який дозволив їй похизуватися стрункими ногами.
Сукню Єфросиніна поєднала із чорними шкіряними чоботями. Свій аутфіт вона доповнила високою зачіскою та ніжним макіяжем з акцентом на чорних стрілках.
Раніше Маша показала свій лук з ефіру розважального шоу "Маскарад" на каналі "1+1".
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