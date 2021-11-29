У квітковій сукні з пікантним декольте та високим розрізом: романтичний образ Маші Єфросиніної

У квітковій сукні з пікантним декольте та високим розрізом: романтичний образ Маші Єфросиніної

Телеведуча і стрункою фігурою похизувалася, і гарними ногами.

Маша Єфросиніна продемонструвала фоловерам в Instagram свій новий романтичний образ. Позувала вона перед об'єктивом фотографині Соні Плакидюк.

Маша Єфросиніна / Instagram Маші Єфросиніної

"Коли одягають та фотографують подруги. Фото за п'ять хвилин", — підписала знімки ведуча.

На Маші була довга чорна сукня з квітковим принтом, пікантним декольте і рукавами-ліхтариками. Воно ідеально сиділо на її витонченій фігурі.

Маша Єфросиніна / Instagram Маші Єфросиніної

Вбрання мало високий розріз, який дозволив їй похизуватися стрункими ногами.

Маша Єфросиніна / Instagram Маші Єфросиніної

Сукню Єфросиніна поєднала із чорними шкіряними чоботями. Свій аутфіт вона доповнила високою зачіскою та ніжним макіяжем з акцентом на чорних стрілках.

Раніше Маша показала свій лук з ефіру розважального шоу "Маскарад" на каналі "1+1".

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