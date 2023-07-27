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У квітковій сукні з розрізом до стегна: маркіза Батська у красивому образі від Dolce & Gabbana прийшла на вечірку

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У квітковій сукні з розрізом до стегна: маркіза Батська у красивому образі від Dolce & Gabbana прийшла на вечірку

Емма Клер Тінн, маркіза Батська, / Фото: Getty Images

Емма Веймут мала чарівний жіночний вигляд на паті у Лондоні.

До об'єктивів папараці на вулицях Лондона потрапила британська світська левиця і фотомодель Емма Клер Тінн, маркіза Батська, відома як Емма Веймут. Вона йшла на вечірку з нагоди 80-річчя співака Міка Джаггера, яка відбулася у нічному клубі Embargo Republica в Челсі.

Маркіза Батська обрала для свого виходу білу довгу сукню від Dolce & Gabbana з квітковим принтом, корсетним верхом і високим розрізом, який дозволив їй продемонструвати свої стрункі ноги.

Емма Клер Тінн, маркіза Батська, / © Getty Images
Емма Клер Тінн, маркіза Батська, / Фото: Getty Images

Образ Емма доповнила прозорими туфлями, прикрашеними розсипом страз, і чорною сумочкою із флористичним орнаментом.

Маркіза Батська розпустила волосся, зробила макіяж із рожевими тінями і чорними стрілками.

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