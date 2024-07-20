У квітковій сукні з сексуальним декольте: Сальма Гаєк в ефектному образі сходила на вечірку

57-річна акторка мала чудовий вигляд у вбранні від Gucci.
Сальма Гаєк відвідала вечірку, присвячену презентації нового аромату від Gucci – Flora Gorgeous Orchid, обличчям якого стала Майлі Сайрус. Івент відбувся у Chateau Marmont у Лос-Анджелесі.
В Instagram Гаєк опублікувала знімки свого ефектного образу, в якому вона постала на заході. На акторці була приталена сукня довжини міді з біло-блакитно-зеленим квітковим принтом від Gucci, яка по боках мала чорні атласні вставки, які візуально звужували її талію.
Вбрання також мало глибоке декольте, яке підкреслило її пишний і сексуальний бюст.
Аутфіт Гаєк доповнила чорними босоніжками на екстремально високих платформах і підборах. Вона зробила ідеально рівне укладання, макіяж із акцентом на очах і прикрасила шию діамантовим кольє. Ніжно-рожеві манікюр і педикюр завершили лук акторки.
Нагадаємо, Сальма Гаєк у стильному костюмі і в компанії чоловіка сходила на Вімблдон.
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