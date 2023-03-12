Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У квітковій сукні з вирізом на животі: Періс Гілтон сходила із сестрою на вечірку Майлі Сайрус

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
951
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У квітковій сукні з вирізом на животі: Періс Гілтон сходила із сестрою на вечірку Майлі Сайрус

Періс Гілтон / Фото: Getty Images

Періс здивувала вибором вбрання, але, як завжди, мала приголомшливий вигляд.

42-річна знаменитість потрапила під приціл фотографів, коли прямувала на вечірку співачки Майлі Сайрус, яку та організувала у Лос-Анджелесі з нагоди виходу свого восьмого студійного альбому Endless Summer Vacation.

Зірка обрала для заходу сукню від не дуже відомого бренду The Andamane, яка була виконана з квіткової рожевої оксамитової тканини. Вбрання було нижче колін, мало оборки на спідниці, довгі рукави та оригінальний виріз під грудьми. Періс доповнила образ діамантовими сережками, французьким манікюром та випрямила волосся.

Також гламурна блондинка тримала в руці невелику рожеву сумку від Versace зі стразами та взула чорні слінгбеки з фігурними підборами від бренду Charles & Keith.

Періс Гілтон / © Getty Images
Періс Гілтон / Фото: Getty Images

Компанію на вечірці Періс склала її молодша сестра та найкраща подруга Нікі, яка обрала не менш ефектний образ. На красуні була сукня Alice + Olivia з лелітками, яку вона поєднала з розкішними босоніжками Aquazzura та сумкою Cult Gaia. Також вона зробила яскравий макіяж очей і незвичайну зачіску з пучком.

Періс та Нікі Гілтон / © Getty Images
Періс та Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

Читайте також:

Періс Гілтон поділилася спогадами про фізичне насильство, якого зазнавала у школі

Періс Гілтон поділилася спогадами про фізичне насильство, якого зазнавала у школі

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
951
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація