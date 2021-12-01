У квітковому аутфіті з пікантним декольте: Гейлі Бібер на світському заході

Гейлі Бібер була серед гостей на виставці Saint Laurent Rive Droite Art Basel у Маямі-Біч, у Флориді.

25-річна модель з'явилася на публіці в аутфіті від Модного дому Saint Laurent. На ній було вбрання з великим квітковим принтом бузкового кольору та з вирізом у формі серця на декольте з весняно-літньої колекції 2022 року.

Гейлі Бібер / Getty Images

Гейлі підібрала до одягу чорні туфлі з бронзовими пряжками, кілька каблучок з камінням, зробила легкий макіяж та зачіску хвилями. Вбрання чудово сиділо на фігурі моделі.

А у своєму Instagram днями Гейлі написала зворушливий пост про креативного директора чоловічої лінії Louis Vuitton і засновника Off-White Вірджила Абло, який помер від тривалої хвороби.

Гейлі згадала, якою прекрасною людиною був дизайнер і показала свою весільну сукню, яку він для неї створив.

У своєму пості модель написала: "Вірджил повністю змінив мій погляд на вуличний стиль та моду, його погляд на речі глибоко надихнули мене. Я ніколи не зможу повністю висловити, наскільки я вдячна за те, що я знала його та працювала з ним, від прогулянки його подіумами до того, що він створив мою весільну сукню, і всіх інших чудових моментів між нами, я відчувала, що він завжди підтримував мене. Він був тим, хто завжди приносив життя, харизму, любов і веселощі у будь-яку ситуацію та кожну кімнату, до якої він входив. Творчий розум, який трапляється раз в покоління, що зустрічається вкрай рідко, і я ніколи не забуду його вплив. Ми любимо тебе, Вірджил".

Вірджил Абло протягом кількох років боровся з онкологією, йому був 41 рік.

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