У квітковому корсеті та чокері: Сьюкі Вотергаус вийшла на червону доріжку з Робертом Паттінсоном

Закохані позували перед фотографами обійнявшись.

Сьюкі Вотергаус

Сьюкі Вотергаус / © Associated Press

У Нью-Йорку відбулася прем’єра фільму «Здохни, коханий» режисерки Лінн Ремсі. На захід завітали виконавці головних ролей у стрічці: 35-річна Дженніфер Лоуренс і 39-річний Роберт Паттінсон, якого прийшла підтримати на заході кохана — співачка С’юкі Вотергаус.

Сьюкі Вотергаус і Роберт Паттінсон / © Associated Press

Сьюкі Вотергаус і Роберт Паттінсон / © Associated Press

Знаменитість обрала незвичну вечірню сукню від бренду Zoe Gustavia Anna Whalen, що включала подовжений корсет з квіткової тканини із зав’язками-шнурівками та об’ємну спідницю, яка складалася з двох видів тканини.

Сьюкі Вотергаус / © Associated Press

Сьюкі Вотергаус / © Associated Press

Також образ Вотергаус доповнили чорні туфлі Aquazzura і оригінальний золотий чокер від Chloe на шиї. Волосся вона поклала у високу зачіску-пучок і зробила легкий макіяж у натуральній нюдовій гамі.

Сьюкі Вотергаус / © Associated Press

Сьюкі Вотергаус / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс же обрала для заходу чорну сукню з оголеними плечима від Dior. Вбрання мало асиметричний виріз, структуровану рюшу та високий розріз.

