У квітковому костюмі і бюстгальтері-бандо: Катерина Бужинська продемонструвала яскравий образ

Артистка має чудове почуття стилю.
Катерина Бужинська показала в Instagram Stories ефектний яскравий лук. Сфотографувалася вона на тлі красивого морського пейзажу.
На знімках співачка постала у костюмі кольору фуксії з квітковим принтом. Вбрання складалося з сорочки, штанів-палаццо і бюстгальтера-бандо з брошкою з перлами, який чудово підкреслив сексуальне декольте зірки.
Бужинська розпустила волосся, зробила макіяж із рожевою помадою завершила лук червоним манікюром. У вухах у неї були золотисті сережки з кільцями, а на шиї – хрестик з ланцюжком.
Нагадаємо, раніше Катерина Бужинська у леопардовому купальнику похизувалася стрункою фігурою під час відпочинку у басейні.
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