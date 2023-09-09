У квітковому костюмі і бюстгальтері-бандо: Катерина Бужинська продемонструвала яскравий образ

Катерина Бужинська показала в Instagram Stories ефектний яскравий лук. Сфотографувалася вона на тлі красивого морського пейзажу.

На знімках співачка постала у костюмі кольору фуксії з квітковим принтом. Вбрання складалося з сорочки, штанів-палаццо і бюстгальтера-бандо з брошкою з перлами, який чудово підкреслив сексуальне декольте зірки.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Бужинська розпустила волосся, зробила макіяж із рожевою помадою завершила лук червоним манікюром. У вухах у неї були золотисті сережки з кільцями, а на шиї – хрестик з ланцюжком.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Нагадаємо, раніше Катерина Бужинська у леопардовому купальнику похизувалася стрункою фігурою під час відпочинку у басейні.

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