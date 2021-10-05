У квітковому костюмі і з пишним декольте: Катерина Бужинська похизувалася обновкою

У квітковому костюмі і з пишним декольте: Катерина Бужинська похизувалася обновкою

Артиста у вбранні від українського бренду влаштувала цікаву фотосесію.

Катерина Бужинська поповнила гардероб стильним вбранням, в якому влаштувала справжню фотосесію.

Вона одягла синій костюм з квітковим принтом від українського бренду Lesia, який складався із жакету і штанів. Костюм виконавиця поєднала з чорним топом.

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Артистка продемонструвала своє пишне сексуальне декольте, яке прикрасила делікатним ланцюжком з хрестиком.

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Лук зірка доповнила чорними ботильонами з металічною фурнітурою. Волосся вона уклала в красиві локони і зробила макіяж з акцентом на очах. Білий манікюр та лаконічні чорні сережки завершили аутфіт Бужинської.

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

У своєму гардеробі Катерина має дуже багато речей від українських дизайнерів. У дописі вона розповіла, чому обирає одяг вітчизняних брендів.

"1. Українські бренди вирізняються з-поміж інших світових марок унікальним співвідношенням традиційної колористики із сучасними формами та силуетами. 2. Дивують якістю. 3.Любов до натурального. 4. Молоді дизайнери. На українському модному ринку щорічно збільшується кількість брендів, які випускають молоді дизайнери. Широкий асортимент одягу, взуття та аксесуарів дозволяє абстрагуватись від нав’язувань закордонної моди та обрати щось дійсно унікальне та неповторне. 5. Підтримай своїх. Українські та світові знаменитості обирають стабільні українські бренди одягу. Селебріті можна зустріти у вишиванках, сукнях та куртках від українських дизайнерів зі світовим іменем".

В український одяг співачка одягає і своїх дітей. Вона показала обновки, які придбала для своїх двійняток – Катрусю і Дмитрика. Діти позували на камеру в однакових худі і штанях рудого кольору.

Діти Катерини Бужинської / Instagram Катерини Бужинської

Діти Катерини Бужинської / Instagram Катерини Бужинської

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