У квітковому костюмі і з рожевою сумочкою: Кріс Дженнер у стильному луку від Chanel на вулицях Парижа

Зірка реаліті і мати сестер Кардашян-Дженнер приїхала до Європи.

Кріс Дженнер приїхала до Парижа і потрапила під приціл папараці, коли виходила з готелю.

Бізнесвумен мала стильний вигляд в образі від французького Модного дому Chanel. На ній був чорний костюм із ніжним квітковим принтом і зображенням логотипу бренду, який складався зі штанів-палацо і жакета з металевими ґудзиками, накладними кишенями і без коміра.

Кріс Дженнер / Фото: Getty Images

Аутфіт Кріс доповнила рожевою круглою сумочкою зі срібною ручкою-ланцюжком. На обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри, у вухах – золоті сережки з лого Chanel, а на руці – золота каблучка і каблучка з великим діамантом. Молочний манікюр завершив лук Дженнер.

Нагадаємо, Кріс Дженнер на церемонії вручення премії Breakthrough Prize постала у чорному жакеті від бренду Nina Ricci з широкими лацканами, плісированими деталями і баскою, і чорній сукні максі з довгими рукавами і прозорим декольте.

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