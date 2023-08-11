У квітковому ліфі та стрингах: Гайді Клум показала кадри з відпустки на Капрі

Гайді Клум, перебуваючи на відпочинку на морі, знову поділилася яскравими фотографіями та відео на своїй сторінці в Instagram. Відпустку модель проводить разом із 33-річним чоловіком Томом Каулітцем на Капрі.

Супермодель мала неймовірний вигляд у відвертому бікіні з квітковим принтом, коли поділилася відео та показала, як вона відпочиває на пляжі. Клум виставляла напоказ своє неймовірно підтягнуте тіло і показала гарну засмагу.

Блондинка прогулювалася поміж скелями до мальовничого океану, а її чоловік робив у цей момент знімання.

Також модель показала інше відео, де зняла свої груди великим планом і продемонструвала гарне море. Її біляве довге волосся розпущене і розвивається, вона дивиться в камеру і на море.

Місяць тому Гайді Клум показала пікантні кадри із відпочинку на Сардинії, де також проводила час зі своїм чоловіком Томом.

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