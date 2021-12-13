У квітковому міні: Скарлетт Йоганссон сяяла на прем'єрі мультфільму

Скарлетт Йоганссон була серед гостей прем'єрного показу мультфільму "Співай 2", яка відбулася в Лос-Анджелесі.

Скарлетт, яка нещодавно стала мамою вдруге, вже сяє на червоних доріжках і має приголомшливий вигляд. На показ фільму акторка приїхала у мініатюрній сукні з квітковою аплікацією, зробивши акцент на талії тонким ремінцем металевого відтінку.

Взута Скарлетт була в сріблясті босоніжки на шпильках з камінням, на зап'ястях вона мала кілька браслетів, а у вухах сережки з рубінами. Зірка зібрала волосся у високу зачіску та зробила легкий вечірній макіяж.

Скарлетт Йоганссон / Getty Images

На цій самій прем'єрі була присутня і Різ Візерспун разом зі своєю 22-річною дочкою Авою Філліппс. Акторка також озвучила одного з героїв мультфільму та сяяла на червоній доріжці у яскравій мінісукні.

Різ Візерспун з дочкою Авою / Getty Images

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