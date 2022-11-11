У квітковому міні з пір'ям на декольте: принцеса Марія-Олімпія сходила на вечірку до Кейт Мосс

Грецька принцеса Марія-Олімпія днями завітала на вечірку, організовану Кейт Мосс на честь 40-річчя бренду Diet Coke, креативною директоркою якого вона зараз є.

26-річна принцеса мала чудовий вигляд в квітковій сукні від Richard Quinn з рукавичками з латексу, декоровану пір'ям на декольте. До вбрання Марія-Олімпія підібрала чорні колготи та шкіряні чорні босоніжки на високих підборах.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

Вона зробила легке хвилясте укладання, макіяж зі стрілками на повіках і одягла тонку золоту підвіску на шию.

А ось Кейт Мосс цього вечора викликала фурор, з'явившись на публіці в прозорій сукні-сітці і засвітивши свій бюст. Вечірка відбувалася у двох лондонських клубах – Annabel's та Lou Lou's.

Кейт Мосс / Фото: Getty Images

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