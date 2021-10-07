У квітковому пальті і штанях-палацо з візерунком: мама Періс Гілтон у яскравому образі потрапила до об'єктивів папараці

62-річна мама світської левиці перебуває у чудовій фізичній формі.
Американська акторка, світська левиця, модельєрка і мама Періс та Нікі Гілтон — Кеті Гілтон, потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса. Жінка мала яскравий і стильний вигляд.
Світська левиця вирішила поєднати у своєму аутфіті побільше різнокольорових принтів. На ній було літнє пальто у строкатий квітковий принт, чорний топ і зелені штани-палацо з візерунком.
Лук акторка доповнила гостроносими чорними туфлями і невеликою чорною сумочкою.
Волосся вона розпустила, зробила легкий макіяж і відмовилася від прикрас на шию. Але зробила акцент на вуха, прикрасивши їх яскравими зеленими сережками.
Компанію Кеті склав її чоловік — Рік Гілтон. Він був одягнений у блакитну сорочку, картатий піджак і чорні штани.
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