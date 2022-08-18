У квітковому сарафані і червоних сандалях: романтичний образ Злати Огнєвіч

Злата Огнєвіч продемонструвала шанувальникам новий романтичний і жіночний аутфіт, у якому вона влаштувала собі імпровізований фотосет.

Співачка постала у білому сарафані міді з квітковим принтом і розрізом від українського бренду U`NEED. Вбрання чудово сиділо на стрункій фігурі зірки.

Злата Огнєвіч / Фото: Instagram Злати Огнєвіч

Злата Огнєвіч / Фото: Instagram Злати Огнєвіч

Огнєвіч доповнила сарафан червоними сандалями. На шиї у неї було делікатне намисто, а у вухах – лаконічні сережки. Волосся Злата розпустила і зробила ніжний макіяж. Яскравий манікюр завершив лук артистки.

Злата Огнєвіч / Фото: Instagram Злати Огнєвіч

"Останнім часом дуже полюбила сукні. В них почуваюся по-особливому, навіть внутрішньо з‘являється легкість.

Літо, запам‘ятай мене ось саме такою, а я - Тебе…. Вдихаю кожну хвилину і ловлю цілунки солнця.

Українські бренди – ЛЮБОВ. Сьогодні цілий день отримую компліменти за свій лук", - написала артистка.

Злата Огнєвіч / Фото: Instagram Злати Огнєвіч

Нагадаємо, минулого разу Злата продемонструвала стильний лук у білосніжному костюмі, який складався із жакету оверсайз і штанів-палацо, і бежевому топі.

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