У квітковому топі і шкіряній мініспідниці: Ілона Гвоздьова на прем'єрі фільму "Фаворитка Міллера"

У Києві, у кінотеатрі "Мультиплекс", відбувся допремʼєрний показ психологічного трилера "Фаворитка Міллера". Головні ролі у фільмі зіграли Дженна Ортега і Мартін Фрімен.

Захід відвідали Ілона Гвоздьова, Анна Маліновська, Lilu, Вероніка Ясінська, Ірина Татаренко, Анна Луценко, Ольга Женевська, Євген Єрьомін, Тетяна Карікова, Катерина Ільчук, Алла Комарова, Настя Лях та інші.

Ілона Гвоздьова та Анна Маліновська

Lilu

Ірина Татаренко

Ольга Женевська, Аліна Онопа, Анна Луценко

Вероніка Ясінська

Ольга Женевська і Євген Єрьомін

Тетяна Карікова

Катерина Ільчук

Нашу увагу привернув стильний образ Ілони Гвоздьовою. Вона з'явилася на прем'єрі у топі з довгими рукавами кольору курної троянди і з квітковим принтом і чорній шкіряній мініспідниці.

Ілона Гвоздьова та Ольга Женевська

Лук хореографиня доповнила чорними ботфортами і чорною сумкою із золотими ручками-ланцюжками.

Про фільм:

Сценаристка і режисерка стрічки Джейд Голлі Бартлетт написала у 2011 році пʼєсу, а через кілька років переробила її на кіносценарій.

Це психологічно напружена історія про розмиті кордони, дорослішання і небезпечну близкість.

У центрі сюжету талановита і начитала 18-річна студентка Каіро Світ і викладач літератури і письменницької майстерності Джонатан Міллер. Дівчина отримує від вчителя творче завдання, яке заплутує їхні відносини.

Фільм "Фаворитка Міллера" вже в українському прокаті.

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