У квітковому вбранні і барвистому вінку: ефектний аутфіт Ірини Білик

Артистка записала відео для Instagram із привітанням з Днем Незалежності.

Ірина Білик опублікувала в Instagram відео, в якому привітала всіх із Днем Незалежності.

"Моя люба, рідна Україно, з Днем Незалежності! Бажаю нам усім здоров'я, життя, віри! Обов'язково будемо всі разом іти до перемоги!" – сказала артистка.

У відео вона постала в халаті з кольоровим квітковим принтом. Голову вона прикрасила гарним барвистим вінком із квітів. Рівне укладання і насичений макіяж завершив ефектний образ Білик.

Нагадаємо, Ірина показала гарну світлину з молодшим сином.

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