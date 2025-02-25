У квітковому вбранні з пікантним декольте: Єва Лонгорія провела майстерклас на фестивалі вина та їжі у Маямі

49-річна акторка у вбранні від австралійського бренду постала на фестивалі.

Єва Лонгорія відвідала у Маямі фестиваль вина та їжі South Beach 2025. Акторка провела там кулінарний майстерклас, присвячений новому серіалу CNN "Єва Лонгорія: У пошуках Іспанії" ("Eva Longoria: Searching for Spain").

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

На івенті Лонгорія з'явилася у пастельному вбранні з квітковим принтом від австралійського бренду Camilla and Marc, яке складалося з боді з на тонких бретельках і з пікантним декольте та спідниці-максі.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Аутфіт Єва доповнила білими туфлями-човниками на шпильках. У вухах у неї були довгі сережки, на шиї – ланцюжок із підвіскою Santi (скорочено від Сантьяго – ім'я її сина), а на руках – безліч золотих каблучок.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Укладання з локонами, макіяж із рожевими рум’янами і нюдовою помадою та французький манікюр завершили лук зірки.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Єва Лонгорія після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США вирішила, що тепер буде жити зі своїм чоловіком Хосе Бастоном та сином Сантьяго у їхніх будинках у Центральній Америці та Європі.

У серіалі "Eva Longoria: Searching for Spain" акторка покаже, як вона мандрує батьківщиною своїх предків, насолоджується красою природи і куштує смачні іспанські страви.

Читайте також: