У квітковому вбранні з пікантним декольте: Єва Лонгорія провела майстерклас на фестивалі вина та їжі у Маямі

49-річна акторка у вбранні від австралійського бренду постала на фестивалі.
Єва Лонгорія відвідала у Маямі фестиваль вина та їжі South Beach 2025. Акторка провела там кулінарний майстерклас, присвячений новому серіалу CNN "Єва Лонгорія: У пошуках Іспанії" ("Eva Longoria: Searching for Spain").
На івенті Лонгорія з'явилася у пастельному вбранні з квітковим принтом від австралійського бренду Camilla and Marc, яке складалося з боді з на тонких бретельках і з пікантним декольте та спідниці-максі.
Аутфіт Єва доповнила білими туфлями-човниками на шпильках. У вухах у неї були довгі сережки, на шиї – ланцюжок із підвіскою Santi (скорочено від Сантьяго – ім'я її сина), а на руках – безліч золотих каблучок.
Укладання з локонами, макіяж із рожевими рум’янами і нюдовою помадою та французький манікюр завершили лук зірки.
Нагадаємо, Єва Лонгорія після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США вирішила, що тепер буде жити зі своїм чоловіком Хосе Бастоном та сином Сантьяго у їхніх будинках у Центральній Америці та Європі.
У серіалі "Eva Longoria: Searching for Spain" акторка покаже, як вона мандрує батьківщиною своїх предків, насолоджується красою природи і куштує смачні іспанські страви.
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