У квітковому вбранні зі шлейфом: Ніколь Кідман зачарувала романтичною сукнею на прем'єрі

Квіткові мотиви – один із головних модних трендів 2024 року, які ми неодноразово бачили на зірках. Ніколь вирішила теж приміряти подібне вбрання.

57-річна акторка Ніколь Кідман мала дуже гарний та ніжний вигляд на прем'єрі фільму "Хороша погана дівчинка", в якому зіграла головну роль. Захід відбувся у Лос-Анджелесі.

Ніколь одягла довгу сукню від Модного дому Balenciaga, з яким співпрацює вже тривалий час. Це було вбрання без бретельок і зі шлейфом.

Воно було повністю розшите об'ємними квітами з ніжного шифону. Поєднувало вбрання в собі рожеві, бежеві та зелені відтінки, а на талії його прикрашав широкий чорний бант. Образ Ніколь доповнила лаконічною зачіскою — низьким хвостом, макіяжем, гламурними сережками з камінням та наручним годинником з діамантами.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Позувала вона на заході в компанії свого колеги з фільму — 28-річного Гарріса Дікінсона.

Ніколь Кідман та Харріс Дікінсон / Фото: Associated Press

У картині "Хороша погана дівчинка" Ніколь зіграє заміжню ділову жінку, у якої роман із чоловіком набагато молодший за неї. Роль її коханця виконав Гарріс Дікінсон. Під час роботи над цим фільмом акторку неодноразово фотографували у Нью-Йорку папараці.

Читайте також:

Образи Ніколь Кідман (24 фото)