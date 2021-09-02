У кюлотах і модній блузі Max Mara: Дрю Беррімор на зніманях у Нью-Йорку

У кюлотах і модній блузі Max Mara: Дрю Беррімор на зніманях у Нью-Йорку

Для своєї появи в центрі "Великого яблука" знаменитість обрала вбрання в улюбленому стилі.

Голлівудську актоку і телеведучу Дрю Беррімор сфотографували в Нью-Йорку, коли вона і журналістка Гейл Кінг вирішили покататися на оглядовому колесі. Але все це супроводжувалося зніманням, можливо, для нового випуску розважального шоу The Drew Barrymore Show.

Дрю була одягнена в смугасті кюлоти і блузу з довгими рукавами і бантом на шиї від бренду Max Mara, а ось завершили цей аутфіт чоботи темно-синього кольору на шпильках.

Дрю Беррімор / Getty Images

Вперше в ефір шоу Дрю вийшло 14 вересня 2020 року. Знімання проводяться як в студи так і в місті. Часто в гостях у акторки бувають різні зірки, які розповідають свої історії. Дрю для себе вибрала строгий образ в стилі 70-х, адже часто з'являється в широких штанах-кюлотах і блузах з бантами і зав'язками.

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