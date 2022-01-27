У лаконічних образах: співачки Лана Дель Рей та Фергі сходили на виставку картин

У лаконічних образах: співачки Лана Дель Рей та Фергі сходили на виставку картин

У Лос-Анджелесі відбулася художня виставка Artists Inspired by Music: Interscope Reimagined, яку відвідало багато знаменитостей.

Особливо здивували своєю появою на заході дві співачки Лана Дель Рей та Фергі, які з'являються на публіці вкрай рідко.

Знаменитості сфотографувалися разом. Лана була одягнена у чорні лосини, трикотажний топ та шкіряну куртку. Фергі обрала total black look, у якому поєднала блейзер з шипами, лосини та масивні черевики з прозорими підборами та масивним металевим мисом. Волосся зірка розпустила, а її шию прикрашало золоте кольє.

Лана Дель Рей та Фергі / Getty Images

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