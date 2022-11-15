У лаконічній чорній сукні на бретельках: Аня Тейлор-Джой на прем'єрі фільму

Знаменитість вирішила одягнути сукню простого фасону.
Зірка гучного серіалу "Ферзевий гамбіт" Аня Тейлор-Джой позує перед презентацією фільму режисера Марка Майлода "Меню", де зіграла разом із Ніколасом Голтом. Захід выдбувався у The 92nd Street Y – культурному та громадському центрі, розташованому у Верхньому Іст-Сайді Мангеттена у Нью-Йорку.
На заході акторка з'явилася в лаконічній чорній шовковій сукні на тонких бретельках. Образ дівчата доповнили босоніжки на тонких ремінцях і макіяжем з червоною помадою на губах.
Волосся Ані було трохи накручене і зібране ззаду, а в макіяжі очей візажисти використовували коричневі і золоті тіні з блискітками. Також свої руки акторка прикрасила безліччю каблучок та червоним манікюром.
Акторка також зробила кілька знімків із колегами з фільму, а після взяла участь в обговоренні картини.
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