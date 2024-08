У лаконічній сукні білого кольору: Єва Лонгорія на вечірці у Лос-Анджелесі

Акторка Єва Лонгорія — зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки " — завітала на вечірку Генрі Вінклера та його дружини Стейсі, яка відбулася в будинку пари. Захід проводився на честь шостої річниці існування організації This Is About Humanity, яка була заснована дочкою подружжя Зої Вінклер Рейніс.

Лонгорія з'явилася на заході в лаконічній білій сукні класичного фасону, яка не мала рукавів, але мала V-подібне декольте, а спідниця була довжиною міді . Також сукня мала чорний пояс на талії, який Лонгорія доповнила чорними босоніжками з відкритим носком та ремінцями.

Захід вона відвідала разом із Лорен Санчес — нареченою американського мільярдера Джеффа Безоса. 54-річна жінка з'явилася на публіці в сукні від Alexander McQueen, бренду, який часто носить і дуже любить принцеса Кейт.

Єва Лонгорія та Лорен Санчес / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно вийшов серіал "Земля жінок" за участю Лонгорії, який вона просувала у промотурі у дуже ефектних сукнях. Під час відвідування інтерв'ю вона продемонструвала вбрання морквяного відтінку від бренду Simkhai. Сукня була на одне плече і мала незвичайну шнурівку та високий розріз на спідниці. Це вбрання кардинально відрізнялося від того, що вона обрала для вечірки у Каліфорнії.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

