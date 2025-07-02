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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
745
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1 хв

У лаконічній сукні: Джилліан Андерсон із серіалу "Секретні матеріали" вийшла в світ

Однотонне вбрання лаконічного дизайну мало чудовий вигляд на знаменитості.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Джилліан Андерсон

Джилліан Андерсон / © Getty Images

Зірка серіалів «Секретні матеріали» та «Сексуальна освіта» Джилліан Андерсон вийшла на фотокол премії CineMerit і прем’єри фільму «Соляний шлях». Все це проводилося у межах Мюнхенського кінофестивалю.

Акторка одягла для свого виходу лаконічну сукню Jacquemus в улюбленому стилі — вбрання молочного відтінку з підкресленою талією і широкою спідницею довжини міді. Сукня не мала рукавів, але була з глибоким круглим декольте. Своє вбрання Джилліан доповнила лаконічними босоніжками на високих підборах і темно-коричневим клатчем із золотою застібкою.

Джилліан Андерсон / © Getty Images

Джилліан Андерсон / © Getty Images

Буквально кілька днів тому бренд Jacquemus презентував у Парижі нову колекцію, і серед гостей заходу було багато знаменитостей, серед яких особливу увагу привернула французька модель та акторка Летиція Каста. Зірка з’явилася в мінісукні, яка нагадувала за дизайном косуху, а також була виконана в такому ж кольорі, як і сукня Джилліан.

Джилліан Андерсон / © Associated Press

Джилліан Андерсон / © Associated Press

Джилліан Андерсон / © Associated Press

Джилліан Андерсон / © Associated Press

Джилліан Андерсон / © Associated Press

Джилліан Андерсон / © Associated Press

Джилліан Андерсон / © Associated Press

Джилліан Андерсон / © Associated Press

Джилліан Андерсон / © Associated Press

Джилліан Андерсон / © Associated Press

Джилліан Андерсон / © Associated Press

Джилліан Андерсон / © Associated Press

Джилліан Андерсон / © Getty Images

Джилліан Андерсон / © Getty Images

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