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У лаконічній сукні-футлярі: Різ Візерспун на прем'єрі романтичного фільму в Нью-Йорку

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
684
Час на прочитання
2 хв
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У лаконічній сукні-футлярі: Різ Візерспун на прем'єрі романтичного фільму в Нью-Йорку

Різ Візерспун / Фото: Associated Press

Знаменитість презентувала нову роботу своєї продюсерської компанії. Прем'єру фільму заплановано на 9 грудня.

29 листопада в Лос-Анджелесі відбулася прем'єра романтичного фільму "Дещо від Тіффані". Однією із гостей заходу стала Різ Візерспун, однак у цій історії ми її не побачимо як акторку, оскільки Різ виступила лише виконавчою продюсеркою фільму.

На заході знаменитість з'явилася у чорній однотонній сукні-футлярі з трохи спущеними широкими бретельками.

Вбрання вона доповнила золотим кольє, лаконічними сережками-пусетами та туфлями-човниками. Також Візерспун зробили стильне укладання та лаконічний макіяж.

Різ Візерспун / © Associated Press
Різ Візерспун / Фото: Associated Press

Фільм "Дещо від Тіффані" розповість романтичну історію пари, яка зустрілася через випадково переплутані подарунки, куплені у знаменитому ювелірному магазині Tiffany & Co. Головні ролі виконають Зої Дойч та Кендрік Семпсон.

Різ Візерспун, Зої Дойч і Кендрік Семпсон / © Associated Press
Різ Візерспун, Зої Дойч і Кендрік Семпсон / Фото: Associated Press

Цей фільм є не єдиним проєктом продюсерської компанії Візерспун Hello Sunshine. У переліку їхніх проєктів фільми: "Зникла", "Дика", "Там, де раки співають", а також серіали: "Велика маленька брехня", "Ранкове шоу" та "Усюди жевріють пожежі". Також зовсім нещодавно Різ презентувала серіал "З нуля" із Зої Салданою у головній ролі.

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Дата публікації
Перегляди
684
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