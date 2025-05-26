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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
535
Час на прочитання
2 хв

У лаконічній сукні культового дизайну: співачка Демі Ловато вийшла заміж

Цими вихідними американська співачка Демі Ловато офіційно вийшла заміж за свого коханого — співака та автора пісень Джордана Лютеса. Пара одружилася в Каліфорнії після двох років стосунків.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Демі Ловато

Демі Ловато / © Associated Press

Церемонія відбулася у неділю, 25 травня. Ловато вибрала для весілля сукню від Vivienne Westwood класичного для цього Модного дому дизайну — з корсетом, який підкреслює талію, драпуванням та відкритими плечима.

Сукня була виконана у перлинному відтінку, а також мала довгий шлейф. Образ наречена доповнила двоярусною фатою, макіяжем, діамантовими прикрасами та класичною зачіскою «голлівудська хвиля».

«Я давно є прихильницею вбрань Vivienne Westwood», — розповіла Демі виданню Vogue про те, чому обрала цю сукню. «Коли я думала про те, [який стиль сукні я хочу], я часто поверталася до творчості Вів’єн — зокрема, до того, як силуети справді підкреслюють вигини тіла, і її використання корсетів», — додала вона.

Сукня була створена протягом п’яти примірок у Лос-Анджелесі, а команда бренду Vivienne Westwood приїхала з Лондона, щоб втілити образ у життя. Весь процес розпочався із зображення сукні Vivienne Westwood, яку Демі знайшла в Інтернеті. Вона пояснила, що вона привабила її як своїм креативним драпуванням, так і використанням корсету. Працюючи з командою бренду, зображення стало відправною точкою, щоб створити індивідуальну сукню спеціально для Демі.

«Мені подобається все в цій сукні», — сказала наречена про своє вбрання.

Для прийому Демі переодяглася у сукню-футляр із шовкового атласу кольору слонової кістки з драпованим корсетним верхом, також від Vivienne Westwood. Сукня була прикрашена каскадом перлин, що спадають з вирізу.

«Було приділено так багато уваги деталям в прикрасах бісером сукні для прийому», — каже Демі. «Перлинні деталі та драпування — це такий особливий елемент, і кожне пасмо було драповане і прикріплене вручну, одне за одним. Це єдиний у своєму роді виріб, який змушує мене почуватися такою особливою».

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Дата публікації
Кількість переглядів
535
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