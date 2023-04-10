У лаконічній сукні та ботильйонах: Джесіку Честейн сфотографували папараці в театрі

Вона тепер ще грає у театрі, зокрема, у п'єсі норвезького драматурга.

Оскароносну акторку Джесіку Честейн сфотографували папараці за лаштунками вистави "Ляльковий дім", в якій вона зараз грає в Нью-Йорку. Це одна з найпопулярніших робіт норвезького драматурга Генріка Ібсена, дія п'єси відбувається 1879 року.

У театральній постановці Честейн одягнена у темно-синю сукню з рукавами три чверті та спідницею А-силуету, розроблену брендом Gabriela Hearst.

Сукню акторка носить із щільними колготками та синіми ботильйонами. Також у її вухах можна помітити невеликі сережки. Волосся Джессіці зібрали в лаконічну зачіску і зробили лаконічний макіяж.

Джессіка Честейн / Фото: Getty Images

У цій виставі Честейн грає головну роль — Нору Гелмер, нещасну домогосподарку, яка вирішує залишити чоловіка.

Нагадаємо, що також нещодавно був відзначений театральний талант акторки Джоді Комер. Дівчині вручили нагороду Olivier Awards, яка вручається Лондонською театральною спільнотою за професійні досягненя у сфері театру. Премію їй вручили за гру у виставі Prima Facie, яку показували у Лондоні. У цій виставі одного актора вона грала блискучого адвоката на ім'я Тесса.

Джоді Комер / Фото: Associated Press

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