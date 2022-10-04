У лаконічній сукні та гламурних мюлях: Дженна Д'юенн сходила на інтерв'ю в ефектному луку

У цій милій сукні вона акцентувала увагу на своїх приголомшливих ногах.
Акторка Дженна Д'юенн відвідала радіостанцію SiriusXM Studios у Нью-Йорку. Знаменитість, яку багато хто пам'ятає за роллю в танцювальному фільмі "Крок вперед", з'явилася в лаконічній мінісукні ніжного сіро-блакитного відтінку з незвичайною спідницею, трохи розкльошеною на стегнах.
Образ її доповнили укладання, кілька прикрас та гламурні прозорі мюлі зі стразами.
Коли Дженна йшла на студію, її заскочили на вулиці папараці. Свій образ зірка доповнила білою сумкою та коричневим пальтом.
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