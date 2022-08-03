У лаконічній сукні та зі стильною сумкою: Дженніфер Лоуренс на прогулянці в Нью-Йорку

Після народження дитини знаменитість почала багато гуляти, тому потрапляє під приціл фотографів.

Акторку Дженніфер Лоуренс сфотографували у Нью-Йорку у вівторок, 2 серпня, коли вона йшла Мангеттеном. Зірка "Голодних ігор" була одягнена у довгий коричневий сарафан від бренду Matteau, який поєднала із досить місткою прямокутною сумкою Trademark Sybil Faux Croc Bag та стильними сонцезахисними окулярами від Luv Lov.

Волосся акторка розпустила, а завершили цей лук для прогулянки коричневі замшеві мюлі та кілька прикрас на шиї.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Getty Images

Попри те, що образ Дженніфер є досить лаконічним, він зовсім не бюджетний. Сукня 31-річної дівчини коштує 420 доларів, а ось брендова сумка – 498.

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