У лаконічній сукні та зі стильною сумкою: Дженніфер Лоуренс на прогулянці в Нью-Йорку

Після народження дитини знаменитість почала багато гуляти, тому потрапляє під приціл фотографів.
Акторку Дженніфер Лоуренс сфотографували у Нью-Йорку у вівторок, 2 серпня, коли вона йшла Мангеттеном. Зірка "Голодних ігор" була одягнена у довгий коричневий сарафан від бренду Matteau, який поєднала із досить місткою прямокутною сумкою Trademark Sybil Faux Croc Bag та стильними сонцезахисними окулярами від Luv Lov.
Волосся акторка розпустила, а завершили цей лук для прогулянки коричневі замшеві мюлі та кілька прикрас на шиї.
Попри те, що образ Дженніфер є досить лаконічним, він зовсім не бюджетний. Сукня 31-річної дівчини коштує 420 доларів, а ось брендова сумка – 498.
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