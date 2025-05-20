У лаконічній сукні з блискавкою: 24-річна дочка Кейт Вінслет відвідала фотокол у Каннах

Міа Тріплтон / © Associated Press

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Дочка Кейт Вінслет, 24-річна Міа Тріплтон, дебютувала в Каннах — акторка прибула до Франції, щоб презентувати публіці фільм «Фінікійська схема», в якому зіграла головну роль.

Міа Тріплтон / © Associated Press

У межах заходу відбувся також фотокол, на якому акторка та її колеги по картині позували фотографам, що зібралися. Міа прибула на цей захід у лаконічній чорній сукні-міді з блискавкою на корсеті.

Міа Тріплтон / © Associated Press

Образ акторка доповнила манікюром винного кольору, мюлями і лаконічною зачіскою із зібраним волоссям.

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Також у межах 78-го кінофестивалю дівчина вийшла на червону доріжку. Міа сяяла перед камерами у смарагдовій сукні від Oscar de la Renta із золотою прикрасою спереду та шлейфом, яка нагадувала вбрання її матері з церемонії вручення премії «Оскар» 1998 року.

Міа Тріплтон / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press