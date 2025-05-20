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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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316
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1 хв

У лаконічній сукні з блискавкою: 24-річна дочка Кейт Вінслет відвідала фотокол у Каннах

Молода акторка зіграла у новому фільмі режисера Веса Андерсона.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Міа Тріплтон

Міа Тріплтон / © Associated Press

Дочка Кейт Вінслет, 24-річна Міа Тріплтон, дебютувала в Каннах — акторка прибула до Франції, щоб презентувати публіці фільм «Фінікійська схема», в якому зіграла головну роль.

Міа Тріплтон / © Associated Press

Міа Тріплтон / © Associated Press

У межах заходу відбувся також фотокол, на якому акторка та її колеги по картині позували фотографам, що зібралися. Міа прибула на цей захід у лаконічній чорній сукні-міді з блискавкою на корсеті.

Міа Тріплтон / © Associated Press

Міа Тріплтон / © Associated Press

Образ акторка доповнила манікюром винного кольору, мюлями і лаконічною зачіскою із зібраним волоссям.

Також у межах 78-го кінофестивалю дівчина вийшла на червону доріжку. Міа сяяла перед камерами у смарагдовій сукні від Oscar de la Renta із золотою прикрасою спереду та шлейфом, яка нагадувала вбрання її матері з церемонії вручення премії «Оскар» 1998 року.

Міа Тріплтон / © Associated Press

Міа Тріплтон / © Associated Press

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дакота Джонсон_4 / © Associated Press

© Associated Press

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