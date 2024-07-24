У лаконічній сукні з оголеними плечима: племінниця Джулії Робертс на заході у Франції

33-річна Емма Робертс продемонструвала стриманий образ total black.
Племінниця Джулії Робертс – Емма Робертс – стала гостею благодійного заходу – літнього галаконцерту Gala One у Сен-Тропе.
Для своєї появи вона обрала лаконічну чорну сукню від бренду Fendi з оголеними плечами і рюшами по обидва боки на спідниці.
Робертс зробила гарну зачіску з локонами і макіяж із помадою кольору курної троянди. Аутфіт білявка доповнила прикрасами від Retrouvai and Melinda Maria.
Нагадаємо, Емма Робертс на прем'єрний показ романтичної комедії "Космічний кадет" прийшла у кокетливому образі від бренду Versace.
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