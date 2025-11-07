У лаконічній сукні з оголеними плечима: дочка Кейт Вінслет з'явилася на церемонії в Лондоні

Міа Тріплтон / © Associated Press

Реклама

25-річна Міа Тріплтон — донька оскароносної акторки Кейт Вінслет — відвідала премію журналу Harper’s Bazaar Women Of The Year 2025 («Жінки року»), що відбулася в Лондоні. На заході вона отримала нагороду в категорії «Акторка-прорив».

Міа Тріплтон / © Associated Press

Дівчина вийшла на червону доріжку в лаконічній чорній сукні з опущеною лінією плеча, а також складками. Вбрання підкреслювало фігуру Мії, особливо в зоні талії. Носила вона сукню в поєднанні з чорними туфлями і ніжним кольє на шиї з діамантами.

Міа Тріплтон / © Associated Press

Нагадаємо, що Міа зіграла у «Фінікійській схемі» і завдяки цьому навесні цього року дебютувала на кінофестивалі в Каннах. У межах заходу тоді відбувся фотокол, на якому акторка та її колеги по картині позували фотографам. Міа обрала тоді лаконічне чорне вбрання з блискавкою на корсеті.

Реклама