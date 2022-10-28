У лаконічній червоній сукні з відкритою спиною: "Диво-жінка" Галь Гадот на вечірці

Це вбрання чудово сиділо на фігурі знаменитості.

У Лос-Анджелесі ні дня без світського заходу, тому знаменитості завжди мають можливість вигуляти нові сукні. Галь Гадот, наприклад, продемонструвала днями лаконічний образ від французького бренду Givenchy, який був вперше представлений на початку цього місяця в колекції весна-літо 2023 року.

Вбрання було повністю однотонним і досить закритим спереду. Однак сукні актриси була голою і прикрашена драпуванням-гойдалкою, яке додавало вбранню витонченості і підкреслювала гарну фігуру Галь.

Доповнили образ чорні босоніжки, чорний відтінок лаку на нігтях, золоті прикраси — сережки-пусети та браслети.

Галь Гадот / Фото: Getty Images

Захід, який відвідала зірка, було організовано брендом Tiffany & Co. на честь запуску їх нової колекції Lock і проходило у готелі Sunset Tower у Лос-Анджелесі. Серед гостей були запрошені актори, моделі, зірки реаліті та підприємці.

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