- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 119
- Час на прочитання
- 1 хв
У лаконічному ансамблі від Michael Kor: Енн Гетевей відвідала вручення премії
Акторка зробила паузу у зніманнях, щоб з’явитися на світському заході.
Американська акторка Енн Гетевей мала простий вигляд, коли прийшла на церемонію вручення премії Golden Heart Awards, що відбулася в Нью-Йорку. Вона вбралася у речі чорного кольору від бренду Michael Kors, що включали легкий трикотажний топ з короткими рукавами і спідницю-штани.
Талію Енн прикрашав чорний пояс із пряжкою, який вона одягла доволі креативно і незвично.
Також зірка фільму «Диявол носить Prada», який зараз у процесі виробництва, доповнила образ золотими прикрасами від Bvlgari — знаменитого ювелірного бренду, з яким вона співпрацює.
Волосся Енн розпустила і зробила лаконічний макіяж без яскравих акцентів і зайвого блиску.
Нещодавно в подібному образі Енн також бачили в Парижі на Тижні моди. Вона відвідала показ бренду Balenciaga, на якому новий креативний директор бренду П’єрпаоло Піччолі презентував колекцію весна-літо 2026.