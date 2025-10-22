У лаконічному ансамблі від Michael Kor: Енн Гетевей відвідала вручення премії

Енн Гетевей / © Associated Press

Реклама

Американська акторка Енн Гетевей мала простий вигляд, коли прийшла на церемонію вручення премії Golden Heart Awards, що відбулася в Нью-Йорку. Вона вбралася у речі чорного кольору від бренду Michael Kors, що включали легкий трикотажний топ з короткими рукавами і спідницю-штани.

Енн Гетевей / © Associated Press

Талію Енн прикрашав чорний пояс із пряжкою, який вона одягла доволі креативно і незвично.

Енн Гетевей / © Associated Press

Також зірка фільму «Диявол носить Prada», який зараз у процесі виробництва, доповнила образ золотими прикрасами від Bvlgari — знаменитого ювелірного бренду, з яким вона співпрацює.

Реклама

Волосся Енн розпустила і зробила лаконічний макіяж без яскравих акцентів і зайвого блиску.

Енн Гетевей / © Associated Press

Нещодавно в подібному образі Енн також бачили в Парижі на Тижні моди. Вона відвідала показ бренду Balenciaga, на якому новий креативний директор бренду П’єрпаоло Піччолі презентував колекцію весна-літо 2026.

Енн Гетевей / © Getty Images