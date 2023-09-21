У лаконічному чорному вбранні: супермодель 90-х Лінда Євангеліста вийшла у світ у Мілані

Зірка співпрацює з цим Модним домом, тому вирішила відвідати і показ.

Супермодель 90-х Лінда Євангеліста після невдалої косметичної процедури із заморожування жиру, через яку не з'являлася на публіці шість років, почала частіше виходити у світ. Зірка відвідала модне шоу прет-а-порт бренду Fendi, яке минуло в Мілані в межах Тижня моди.

Лінда Євангеліста / Фото: Associated Press

Лінда одягла оверсайз вбрання, яке складалося з жакету на ґудзику з V-подібним декольте та штанів зі стрілками та розрізами.

Образ модель доповнила нюдовим манікюром, лаконічним макіяжем, дорогоцінними сережками з діамантами та босоніжками. Також у руці вона тримала невеликий прямокутний клатч.

Лінда Євангеліста / Фото: Associated Press

Це вже третя поява Євангелісти на публіці цього місяця. Нещодавно вона відвідала модний захід Vogue World і продефілювала там на подіумі з Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд і Крісті Тарлінгтон. Тоді супермоделі 90-х закрили модне шоу у Лондоні у розкішних образах.

Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд, Лінда Євангеліста, Крісті Тарлінгтон / Фото: Getty Images

Також Лінда вийшла у світ із сином — 16-річним Августином Джеймсом, якого народила від французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно.

Лінда Євангеліста та Августин Джеймс Євангеліста / Фото: Getty Images

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