У лаконічному чорному вбранні: супермодель 90-х Лінда Євангеліста вийшла у світ у Мілані

Зірка співпрацює з цим Модним домом, тому вирішила відвідати і показ.
Супермодель 90-х Лінда Євангеліста після невдалої косметичної процедури із заморожування жиру, через яку не з'являлася на публіці шість років, почала частіше виходити у світ. Зірка відвідала модне шоу прет-а-порт бренду Fendi, яке минуло в Мілані в межах Тижня моди.
Лінда одягла оверсайз вбрання, яке складалося з жакету на ґудзику з V-подібним декольте та штанів зі стрілками та розрізами.
Образ модель доповнила нюдовим манікюром, лаконічним макіяжем, дорогоцінними сережками з діамантами та босоніжками. Також у руці вона тримала невеликий прямокутний клатч.
Це вже третя поява Євангелісти на публіці цього місяця. Нещодавно вона відвідала модний захід Vogue World і продефілювала там на подіумі з Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд і Крісті Тарлінгтон. Тоді супермоделі 90-х закрили модне шоу у Лондоні у розкішних образах.
Також Лінда вийшла у світ із сином — 16-річним Августином Джеймсом, якого народила від французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно.
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