У лаконічному комбінезоні та з гламурною сумкою: Кім Кардашян сфотографували у день її народження

Кім була одягнена дуже просто, а от вигляд мала сумний.

Учора, 21 жовтня, зірка реалітішоу, дизайнерка та засновниця косметичного бренду святкова свій 42-й день народження. Свято Кім вирішила провести по-тихому, з дітьми та племінниками. Це, ймовірно, пов'язано зі скандалами, які останнім часом огорнули сім'ю знаменитості.

Вся справа в колишньому чоловікові Кардашян — репері Каньє Весті. Скандаліст публічно ображав відомих особистостей, серед яких були Гейлі Бібер та Джіджі Хадід, у соцмережах, висловлювався про президента Байдена, а також бажав смерті євреям, через що з ним відмовилися співпрацювати Balenciaga та Vogue.

Кім же помітили, коли вона виходила з машини у компанії дітей. Знаменитість прямувала на баскетбольний матч своєї дочки Норт, щоби підтримати дівчинку.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

На знаменитості був однотонний кетсьют темно-сірого кольору, який вона поєднала з усипаною стразами сумкою Balenciaga та чорними в'єтнамками. Волосся Кім просто розпустила.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Згідно з Daily Mail, Кім більше не спілкується з колишнім чоловіком і не відповідає на його дзвінки.

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