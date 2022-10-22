У лаконічному комбінезоні та з гламурною сумкою: Кім Кардашян сфотографували у день її народження

Кім була одягнена дуже просто, а от вигляд мала сумний.
Учора, 21 жовтня, зірка реалітішоу, дизайнерка та засновниця косметичного бренду святкова свій 42-й день народження. Свято Кім вирішила провести по-тихому, з дітьми та племінниками. Це, ймовірно, пов'язано зі скандалами, які останнім часом огорнули сім'ю знаменитості.
Вся справа в колишньому чоловікові Кардашян — репері Каньє Весті. Скандаліст публічно ображав відомих особистостей, серед яких були Гейлі Бібер та Джіджі Хадід, у соцмережах, висловлювався про президента Байдена, а також бажав смерті євреям, через що з ним відмовилися співпрацювати Balenciaga та Vogue.
Кім же помітили, коли вона виходила з машини у компанії дітей. Знаменитість прямувала на баскетбольний матч своєї дочки Норт, щоби підтримати дівчинку.
На знаменитості був однотонний кетсьют темно-сірого кольору, який вона поєднала з усипаною стразами сумкою Balenciaga та чорними в'єтнамками. Волосся Кім просто розпустила.
Згідно з Daily Mail, Кім більше не спілкується з колишнім чоловіком і не відповідає на його дзвінки.
Читайте також:
- У рожевому пальті та з волохатою сумочкою: Кім Кардашян у дивних позах з'явилася на знімках
- 10 речей, за які ми ненавидимо Кім Кардашян
- Битва суконь незвичайного фасону: Кім Кардашян vs Гайді Клум
- Вирішила втерти носа колишньому: Кім Кардашян з'явилася на публіці в розкішному образі
Підписуйтесь також на нашу сторінку в Instagram