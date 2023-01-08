У лаконічному костюмі від відомого дизайнера: Єва Лонгорія відвідала кінофестиваль

Акторка Єва Лонгорія відвідала Міжнародний кінофестиваль у Палм-Спрінгс, а також стала гостю бранча, організованого в межах цього заходу. Зірка постала перед камерами в лаконічному образі від австралійського бренду Maticevski.

На ній був світло-сірий костюм, що складається з блузи з драпуванням та розрізами на рукавах, а також штанами-палацо зі стрілками.

Своє вбрання зірка доповнила бордовими туфлями, декількома прикрасами, макіяжем та елегантною зачіскою, в якій пасмо волосся гарно спадало на бік.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

У Instagram ж Єва поділилася коротким відео, як позувала фотографам у цьому гламурному образі.

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