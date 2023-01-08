У лаконічному костюмі від відомого дизайнера: Єва Лонгорія відвідала кінофестиваль

Зірка "Відчайдушних домогосподарок" обрала лаконічний образ.
Акторка Єва Лонгорія відвідала Міжнародний кінофестиваль у Палм-Спрінгс, а також стала гостю бранча, організованого в межах цього заходу. Зірка постала перед камерами в лаконічному образі від австралійського бренду Maticevski.
На ній був світло-сірий костюм, що складається з блузи з драпуванням та розрізами на рукавах, а також штанами-палацо зі стрілками.
Своє вбрання зірка доповнила бордовими туфлями, декількома прикрасами, макіяжем та елегантною зачіскою, в якій пасмо волосся гарно спадало на бік.
У Instagram ж Єва поділилася коротким відео, як позувала фотографам у цьому гламурному образі.
Читайте також: