У лаконічному луку та в прикрасах Tiffany & Co: акторку Гіларі Дафф заскочилина вулиці

Матір трьох дітей та акторку Гіларі Дафф помітили на вулиці у Лос-Анджелесі, коли вона після прогулянки прямувала до своєї машини. Знаменитість одягла у спекотний літній день прості та зручні речі: трикотажні шорти, кроптоп та кросівки.

Доповнили лук зірки стильні сонцезахисні окуляри, сережки-кільця, браслет від Tiffany & Co. на руці і, звичайно ж, заручальна каблучка з величезним жовтим діамантом. У руці вона несла ключі та каву.

Гіларі Дафф / Фото: Getty Images

Однак із манікюром Гіларі явно щось трапилося, адже на одному пальці він був відсутній.

Манікюр Гіларі Дафф / Фото: Getty Images

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