У лаконічному образі: Гвінет Пелтроу вийшла на прогулянку в Нью-Йорку

Минулого тижня голлівудську акторку Гвінет Пелтроу помітили на прогулянці у Нью-Йорку. Зірка була одягнена дуже просто та комфортно.

На Гвінет були бежеві вкорочені штани капрі із зав'язками на талії, легка біла сорочка з короткими рукавами, кросівки, кілька золотих прикрас та сонцезахисні окуляри. Свою оригінальну блузу акторка та підприємниця застебнула на всі ґудзики. Єдиною яскравою плямою у цьому образі стала сумка на довгому ремінці від бренду Hermes.

Гвінет Пелтроу / Фото: Getty Images

Після цього зірка зустрілася зі своєю 18-річною дочкою Еппл Мартін і багато ЗМІ зазначили, що дівчина дуже схожа на свою оскароносну матір. Ймовірно, мати і дочка вирішили провести кілька днів разом і відірватися, оскільки в Instagram Гвінет опублікувала фото із салону краси, ресторану, прогулянки і навіть концерту.

Instagram Гвінет Пелтроу

Instagram Гвінет Пелтроу

Instagram Гвінет Пелтроу

Instagram Гвінет Пелтроу

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