Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У лаконічному образі: Гвінет Пелтроу вийшла на прогулянку в Нью-Йорку

Дата публікації
Перегляди
70
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У лаконічному образі: Гвінет Пелтроу вийшла на прогулянку в Нью-Йорку

Гвінет Пелтроу / Фото: Getty Images

Минулого тижня голлівудську акторку Гвінет Пелтроу помітили на прогулянці у Нью-Йорку. Зірка була одягнена дуже просто та комфортно.

На Гвінет були бежеві вкорочені штани капрі із зав'язками на талії, легка біла сорочка з короткими рукавами, кросівки, кілька золотих прикрас та сонцезахисні окуляри. Свою оригінальну блузу акторка та підприємниця застебнула на всі ґудзики. Єдиною яскравою плямою у цьому образі стала сумка на довгому ремінці від бренду Hermes.

Гвінет Пелтроу / © Getty Images
Гвінет Пелтроу / Фото: Getty Images

Після цього зірка зустрілася зі своєю 18-річною дочкою Еппл Мартін і багато ЗМІ зазначили, що дівчина дуже схожа на свою оскароносну матір. Ймовірно, мати і дочка вирішили провести кілька днів разом і відірватися, оскільки в Instagram Гвінет опублікувала фото із салону краси, ресторану, прогулянки і навіть концерту.

Instagram Гвінет Пелтроу / ©
Instagram Гвінет Пелтроу
Instagram Гвінет Пелтроу / ©
Instagram Гвінет Пелтроу
Instagram Гвінет Пелтроу / ©
Instagram Гвінет Пелтроу
Instagram Гвінет Пелтроу / ©
Instagram Гвінет Пелтроу

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
70
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація