У лаконічному образі та з новою зачіскою: Шарліз Терон здивувала всіх на благодійному вечорі

У лаконічному образі та з новою зачіскою: Шарліз Терон здивувала всіх на благодійному вечорі

46-річна голлівудська зірка знову змінила зачіску та колір волосся. Шарліз Терон відвідала літню вечірку Charlize Theron Africa Outreach Project у Universal Studios Backlot у Юніверсал-Сіті.

Перед камерами фотографів акторка, яку всім звично бачити із світлим кольором волосся, з'явилася брюнеткою. Шарліз пофарбувала біле волосся у вугільно-чорний, продемонструвавши на публіці новий сміливий образ. У брюнетку Шарліз фарбувалася вже не один раз, але білявкою її бачити звичніше.

Шарліз Терон / Фото: Getty Images

Одягнена Шарліз була в білу сорочку та джинси з високою талією, доповнивши образ шкіряними туфлями-човниками на підборах, декількома сережками та великим ланцюгом не шиї. А лаконічний макіяж на обличчі завершував її образ.

Шарліз Терон / Фото: Getty Images

Свято на честь благодійного проєкту Шарліз Терон з Африки, який спрямований на боротьбу з ВІЛ та СНІДом на континенті відвідали й багато інших відомих в Америці персон.

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