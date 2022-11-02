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У лаконічному образі від Gucci та з рожевим манікюром: Гаррі Стайлз на показі фільму у Лос-Анджелесі

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У лаконічному образі від Gucci та з рожевим манікюром: Гаррі Стайлз на показі фільму у Лос-Анджелесі

Гаррі Стайлз / Фото: Associated Press

Він одягнув образ із нової колекції бренду.

28-річний співак та актор Гаррі Стайлз відвідав прем'єрний показ фільму "Мій поліцейський" у Лос-Анджелесі, у якому зіграв головну роль разом з Еммою Корін та Девідом Доусоном. На захід знаменитість прийшов в образі від італійського Модного дому Gucci, амбасадором якого він є.

На Гаррі був лаконічний чорний костюм, що складався зі штанів і піджака з коміром-стійкою та кишенями, а також широкого лакованого пояса з пряжкою. Цей костюм був представлений брендом у колекції весна-літо 2023 у Мілані.

Доповнили лук Стайлза туфлі на невеликих підборах, його розкішна кучерява шевелюра, кілька перстнів і рожевий манікюр.

Гаррі Стайлз / © Associated Press
Гаррі Стайлз / Фото: Associated Press

Також на фотокол вийшов колега Гаррі за картиною — актор Девід Доусон.

Гаррі Стайлз та Девід Доусон / © Associated Press
Гаррі Стайлз та Девід Доусон / Фото: Associated Press

В основі сюжету фільму "Мій поліцейські" однойменна книжка Бетана Робертса, а сама історія оповідатиме про любовний трикутник між поліцейським Томом, шкільною вчителькою Меріон та куратором музею Патріком Гейзелвудом.

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