У лаконічному шовковому вбранні: акторка Крістен Белл відвідала церемонію

6 лютого відбулася церемонія вручення премії AFI Awards, її провели у фешенебельному готелі Four Seasons у Беверлі-Гіллз.

Серед гостей заходу з'явилася акторка Крістен Белл, відома багатьом своїми ролями в комедіях і як акторка дубляжу.

На цьому заході вона сяяла перед камерами в елегантному шовковому вбранні від бренду Adam Lippes, яке включало топ із галтером та спідницю міді. Доповнила вона костюм блейзером від цього ж бренду.

Крістен Белл / Фото: Getty Images

Вбрання Крістен було однотонним, а прикрашали його лише кілька невеликих складок на топі. Волосся вона зібрала у високий хвіст, зробила лаконічний макіяж та завершила лук взуттям у тон жакету, а також сережками з камінням від Nouvel Heritage.

У цьому костюмі акторка мала дуже елегантний вигляд, проте цього тижня вона не єдина, хто обрала шовкове вбрання у подібному кольорі. Також на червону доріжку, але іншого заходу, вийшла акторка Анджеліна Джолі та носила довгу сукню-комбінацію лаконічного фасону від бренду Brunello Cucinelli.

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