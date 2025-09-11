У лаконічному вбранні від Chanel: Ліндсей Логан помітили на спортивному заході в Нью-Йорку

Ліндсей Лохан / © Getty Images

Ліндсей Лохан — зірка фільму «Шалена п’ятниця» — йшла в Національному тенісному центрі одягнена в мінісукню від Chanel. Це було вінтажне вбрання у великий принт, яке можна було побачити на показі 1996-го року.

Ліндсей поєднала сукню з коротким тренчем кольору хакі, сумкою Chanel класичної моделі, а також коричневими культовими туфлями з відкритою п’ятою і чорним мисом.

Це не вперше, коли Ліндсей з’явилася на цьому тенісному заході, адже також вона відвідала відкриття чемпіонату з чоловіком. Того разу Ліндсей зачарувала прихильників своєю лаконічною літньою сукнею від бренду Khaite молочного відтінку, що мала тонкі бретельки, вільний фасон і принт у вигляді червоних квітів.

Нагадай, що також ми зібрали три найкращі образи зірок тенісу з чемпіонату US Open 2025.